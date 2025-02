Maiara é apresentada à família de Gonzalo Plata e entra para o ‘sub-time’ da ‘Flaesposas’

Início do relacionamento do casal foi marcado por polêmicas de infidelidade por parte do jogador do Flamengo e troca de farpas com a ex

Gonzalo Plata e Maiara Porto parecem que superaram as polêmicas do início do relacionamento e agora saboreiam o deleite da paixão. Para os mais íntimos do casal, os dois estão namorando e só resta ‘registrar no BID’ ou assumir publicamente. Isso porque a atriz já conheceu a sogra, inclusive passou a segui-la no Instagram, e até mesmo entrou para o sub-time das ‘Flaesposas’ no beach tênis.

Maiara tem frequentado livremente o Maracanã durante os jogos do Flamengo, agora oficialmente como parceira do jogador. Ela esteve presente no empate sem gols com o Fluminense no sábado, 8, e chegou, inclusive, a ganhar emojis de Plata nas fotos do jogo. Para os torcedores mais atentos, o namoro já é realidade.