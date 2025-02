Kauã Elias se torna a segunda maior venda da história do Fluminense em valores fixos

Atacante acerta com o Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros fixos (R$ 101 milhões ) e mais 2 milhões (R$ 12 milhões) em bônus

O Shakhtar Donetsk anunciou Kauã Elias no final de semana. Com isso, o atacante se tornou a segunda venda mais cara da história do Fluminense em valores fixos. Afinal, o clube ucraniano irá pagar 17 milhões de euros fixos (R$ 101,87 milhões na cotação atual) além de mais 2 milhões de euros (R$ 11,99 milhões) em bônus.

Dessa forma, a negociação fica atrás apenas da venda de André para o Wolverhampton na última temporada. Na ocasião, o volante chegou ao clube inglês por 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões na cotação da época), com mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) de metas.