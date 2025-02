Justiça colombiana condena sequestrador de pai de Luis Díaz, do Liverpool

Condenado assumiu participação no crime que ocorreu em outubro de 2023 envolvendo os pais do atacante dos Reds

A Justiça colombiana condenou Marlon Brito Bolívar, sequestrador de Luis Manuel Díaz, pai do atacante do Liverpool, a cinco anos de prisão. O Ministério Público local informou que o réu confessou sua participação no crime posto em prática por guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), em 2023.

“Com base nas provas obtidas por Fiscalía, Marlon Rafael Brito Bolívar aceitou por meio de um pré-acordo sua participação no sequestro de Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda, pais do jogador de futebol Luis Fernando Díaz, ocorrido em 28 de outubro de 2023, em Barrancas. Nesse sentido, um juiz criminal o condenou a cinco anos de prisão”, informou a Justiça por meio das redes sociais.