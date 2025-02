Italiano: Inter de Milão vence Fiorentina e encosta no líder Napoli

Com a vitória, a Inter voltou a vencer após duas rodadas e chegou aos 54 pontos. Assim, a diferença do líder Napoli, que vem de dois empates consecutivos no Italiano, caiu para apenas um ponto.

A Inter de Milão venceu a Fiorentina por 2 a 1, nesta segunda-feira (10), na partida de encerramento da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Marin Pongracic (contra) e Marko Arnautrovic balançaram a rede para os donos da casa no San Siro, em Milão, enquanto Rolando Mandragora, de pênalti, descontou para a Viola.

Por outro lado, a Fiorentina encerrou uma sequência de três vitórias no Italiano e perdeu um jogo na competição após quatro rodadas invictas. Dessa forma, o clube segue na 6ª posição, com 42 pontos, três a menos que a Lazio, 4ª colocada, que abre a zona de classificação para a próxima edição da Champions.

A Inter de Milão volta a campo apenas no próximo domingo (16), no clássico contra a Juventus, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Já classificada para as oitavas de final da Champions, a equipe terá a semana cheia para treinamentos de olho no duelo contra a Velha Senhora.

Por fim, a Fiorentina também entra em campo apenas no domingo (16), quando recebe o Como, às 8h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Calcio.