Grêmio aguarda reunião de agentes de Camilo com clube russo para selar contratação

Volante está próximo de defender as cores do Tricolor na atual temporada; representantes do jogador buscam liberação para um retorno ao Brasil

O Grêmio está próximo de contar com mais um reforço no elenco para 2025: o volante Camilo Reijers. Mas para selar o negócio, representantes do atleta se encontrarão com dirigente russo nesta quarta-feira (12) para negociarem a liberação do atleta de 25 anos.

Portanto, a esperança do Imortal é de que, até quinta-feira, a questão esteja solucionada para que ele seja inscrito no Campeonato Gaúcho antes do prazo final, que é na sexta-feira. A informação é do portal “ge”.