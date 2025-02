Fluminense tem cinco pendurados para próxima partida do Carioca

Assim, os zagueiros Ignácio e Manoel, os laterais Guga e Fuentes, além do atacante Canobbio estão na berlinda. Dessa forma, caso recebam sanções diante o Nova Iguaçu, em jogo de domingo (16), pela décima rodada da Taça Guanabara, estariam fora da rodada final, contra o Bangu, inicialmente marcado para o dia 23.

A Taça Guanabara se encaminha para seu fim e o Fluminense tem um problema importante para ficar ligado. Afinal, cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e podem desfalcar o time na última rodada do Carioca.

LEIA MAIS : Fluminense tem o pior ataque dentre os grandes no Carioca

Os jogadores pendurados também ligam um alerta no Fluminense para uma eventual semifinal. Isso porque, apesar dos cartões zerarem para a semifinal, de acordo com o regulamento da Ferj, quem receber o terceiro cartão na última rodada, necessariamente terá de cumprir a suspensão no jogo de ida da próxima fase.

O Fluminense, com 11 pontos, surge apenas na nona colocação, com dois pontos a menos que o Nova Iguaçu, quarto colocado. Assim, o Tricolor precisa vencer seus jogos e torcer contra os rivais para seguir vivo na luta pelo título.