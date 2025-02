Flamengo terá reunião para concretizar venda de Lorran

Dirigentes do CSKA terão conversas com o diretor José Boto, nesta terça-feira (11), no Ninho do Urubu e devem finalizar a compra do atacante / Crédito: Jogada 10

O Flamengo deve concretizar a venda do atacante Lorran, nesta terça-feira (11). Afinal, os dirigentes do CSKA (RUS) desembarcam no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (10) e irão se reunir com a diretoria do Rubro-Negro na terça (11) para fechar a compra do atleta. A informação é do jornalista Venê Casagrande. O CSKA pretende pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o clube europeu melhorou a forma de pagamento para convencer o rubro-negro. Há uma semana, o clube russo enviou o contrato, e o Fla debateu os detalhes da minuta de contrato. Tudo será definido na reunião nesta terça-feira.

