Flamengo terá mudanças e retornos para o clássico contra o Botafogo

Rubro-Negro terá volta de uruguaios, e Filipe Luís indica que fará mais mudanças no time principal para jogo de quarta-feira, no Maracanã

Após clássico contra o Fluminense, o Flamengo tem pela frente a partida diante do Botafogo, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã, em jogo atrasado da sétima rodada do Carioca. Para o duelo, o técnico Filipe Luís terá retornos de Arrascaeta e De la Cruz, ambos poupados diante do Tricolor no último sábado. Além disso, o treinador deve fazer mudanças na equipe titular.

Os uruguaios, aliás, ficaram fora da lista de relacionados do Fla-Flu por controle de carga. Os dois, afinal, treinaram normalmente com o grupo, nesta segunda-feira (10), no Ninho do Urubu. Assim, devem ficar à disposição para o duelo desta quarta-feira.