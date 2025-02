Ferj altera horário do clássico entre Flamengo e Vasco

Equipes se enfrentam no sábado (15), no Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) alterou o horário do clássico entre Flamengo e Vasco, para 21h45 (de Brasília), no sábado (15), no Maracanã, pela 10ª rodada do Carioca. O jogo estava inicialmente para acontecer às 16h30 (horário de Brasília), também no mesmo dia. A mudança, aliás, já consta na tabela oficial da competição.

O principal motivo para a alteração do horário é por conta do calor do Rio de Janeiro. No período de 16h30 (horário de Brasília), jogadores e profissionais envolvidos reclamam sobre a alta temperatura.