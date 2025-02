Ex-técnico do Liverpool apresenta novo uniforme do New York Red Bulls

Ex-treinador do Liverpool, Jurgen Klopp assumiu a função de diretor global da Red Bull no início de outubro do ano passado. Mesmo ainda em fase de adaptação ao novo emprego, o alemão já ganha espaço no grupo. Em visita às instalações do New York Red Bulls, o dirigente participou da divulgação da nova camisa de visitante para a próxima temporada da Major League Soccer.

Assim, o modelo produzido pela Adidas se destaca pela predominância da cor branca, além de detalhes vermelho e preto. Antes, o clube já havia anunciado um uniforme vermelho no fim do ano passado. A peça se encaixa no padrão escolhido para a temporada e ainda conta com um grafismo. Para este item há a expectativa de que haja um maior detalhamento no lançamento oficial da camisa.