Efeito ‘Neymar’ faz Santos superar mais um rival paulista no Instagram

O Santos alcançou a marca de 7.1 milhões de seguidores no Instagram e assumiu a terceira colocação de clubes brasileiros mais populares na rede social. Com esta ascensão, o Peixe ultrapassou o seu rival Palmeiras, que tem 7.048 milhões de seguidores e já havia desbancado o São Paulo recentemente.

Este crescimento se justifica porque o Alvinegro Praiano soube aproveitar o poder midiático de Neymar. No caso, a partir do momento em que a possibilidade do retorno do craque ao Brasil passou a ser mais plausível, quando rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 27 de janeiro. Com isso, o perfil do Santos saiu de 3.7 milhões de seguidores para 4.3 milhões em somente dois dias.