Díaz valoriza retorno de Garro ao Corinthians

“Incrível o que trabalhamos psicologicamente e fisicamente. E explicava nestes dias que se colocasse bem, tem bom passe, bom controle de bola. Pode ser um jogador importante para nós”, concluiu o treinador argentino.

Com o resultado, o Timão vai a 22 pontos no Grupo A e garante sua classificação antecipada para as quartas de final. Já o Bernô estaciona nos 16 somados no Grupo C, o do Palmeiras, mas, ainda assim, se mantém firme na busca pela vaga na próxima fase.

O Corinthians agora irá se preparar para encarar o Santos, na próxima quarta-feira (12), às 21h35, na Neo Química Arena.