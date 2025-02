CPI pede indiciamento de tio de Paquetá por manipulação de resultados

Bruno Tolentino é acusado de envolvimento em apostas combinadas nos jogos do meia do West Ham e do atacante do Zenit

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas apresentou um relatório final que pede o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados no futebol. Assim, o Ministério Público Federal vai decidir se acolhe ou não a sugestão da CPI.

O relatório pede o indiciamento de Tolentino, que ficou em silêncio ao ser convocado pela CPI no ano passado , pelo crime de dar ou prometer vantagem para alterar o resultado de uma competição esportiva, cuja pena pode variar de dois a seis anos de prisão. Segundo o portal “UOL”, ele fez transações bancárias no valor de R$ 40 mil a Luiz Henrique.

A investigação também apontou que o esquema envolvia familiares de Lucas Paquetá, incluindo seu irmão Matheus Tolentino Coelho de Lima. Ele, aliás, recebeu R$ 65 mil em dez transações suspeitas. Assim, o meia do West Ham, também sofre investigação na Inglaterra por supostamente ter se envolvido com manipulação de partidas na Premier League. O ex-jogador do Botafogo, aliás, não responde a nenhum processo na Europa.





Outros indiciamentos

Outro indiciamento é do empresário William Pereira Rogatto, conhecido como “Rei do Rebaixamento”, preso pela Interpol, em Dubai, nos Emirados Árabes, em 8 de novembro. Ele é suspeito de manipulação de resultados de futebol e campeonatos. Em depoimento à CPI, ele admitiu a manipulação de jogos de futebol no Brasil e disse ter ganho aproximadamente R$ 300 milhões nesse esquema, que lucra com o rebaixamento de times.