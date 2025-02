Corinthians deve negar cessão de estádio ao Santos por rejeição da torcida

Receio de depredações e pouca aceitação dentro do clube, faz com que Timão considere chance zero de emprestar a Neo Química Arena ao Peixe / Crédito: Jogada 10

O Corinthians não deve aceitar o pedido do Santos da cessão da Neo Química Arena para o Santos. O Peixe gostaria de enfrentar o Água Santa, no próximo domingo (16/02), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista em Itaquera. Contudo, por conta da rejeição da torcida, o Timão deve recusar a oferta.

Embora não tenha respondido formalmente ao Santos, a diretoria do Corinthians considera que a possibilidade de liberar o estádio para o rival é praticamente zero. Isso porque existe uma enorme rejeição tanto dentro do clube quanto por parte da torcida. Assim, para evitar um conflito interno, o Timão deve recusar o pedido.