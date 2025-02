Companheiro de ex-Real Madrid recebe ameaças de morte

Em mais de uma oportunidade, os printis divulgados por Quiñones mostram o mesmo usuário fazendo diferentes tipos de ameaças a ele e seus familiares. Além disso, ofensas de cunho racista também aparecem como comentários até mesmo em foto onde o jogador está com um de seus filhos no colo.

Em outro contato de tom ameaçador, o usuário fez um paralelo com situação envolvendo outro nome de história no país, o ex-jogador paraguaio Salvador Cabañas. No ano de 2010, o então astro do América foi baleado na cabeça após discussão em uma boate na Cidade do México.

De acordo com o teor do conteúdo, as ameaças vem de uma pessoa radicada no México, país onde Julián Quiñones esteve a maior parte da carreira. Não por acaso, a história construída entre Tigres, Lobos BUAP, Atlas e América renderam a naturalização para defender o selecionado representante da Concacaf.

“Se já aconteceu com Cabañas, porque não poderia acontecer com você?”, questiona o autor das ameaças.

Apesar da seriedade do caso, o atleta aparenta tentar levar a situação com menor potencial ofensivo. Ao ponto, aliás, de aparecerem respostas em algumas das ameaças de morte e prática de racismo com tom de descrença.

Extremo oposto

A situação ocorre em momento de grande sucesso de Julián Quiñones no Oriente Médio. Atuando com nomes como o zagueiro espanhol Nacho (de larga vivência no Real Madrid) e Pierre Aubameyang (ex-Arsenal, Barcelona e Borussia Dortmund), ele é o artilheiro do Qadsiah na temporada. São 19 jogos com 16 gols e uma assistência entre Campeonato Saudita e Copa do Rei local.