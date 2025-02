Com chuva, Corinthians inicia preparação para o clássico contra o Santos

Elenco do Timão precisou realizar os trabalhos no ginásio de futsal por conta do temporal que atingiu o CT Joaquim Grava

O Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (10), com foco no clássico contra o Santos.. Os jogadores que não atuaram ou jogaram menos de 45 minutos contra o São Bernardo realizaram trabalhos na academia e, depois, foram ao gramado. Enquanto os demais realizaram apenas atividades físicas.

Uma forte chuva atingiu a zona leste da capital paulista. Com isso, os jogadores deixaram os gramados e realizaram a atividade no ginásio de futsal do CT de futsal do CT Joaquim Grava. Ramón Díaz aproveitou para trabalhar passes e movimentações com o elenco.