CEO do Al-Hilal explica saída de Neymar: ‘Não é mais capaz de entregar o que esperávamos’

Esteve Calzada justifica série lesão e inscrição de estrangeiros para analisar a despedida de Neymar do clube árabe e o retorno ao Santos

“Sua saída é mais uma evidência de que nós do Al-Hilal estamos procurando e precisando de jogadores que sejam capazes de entregar o máximo de desempenho. Por mais que Neymar tenha contribuído para nosso sucesso de marketing, o desempenho atlético vem em primeiro lugar e aqui chegamos à conclusão de que ele não é mais capaz de entregar o que esperávamos”, disse.

Após a saída de Neymar, que tem atuado pelo Santos, Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal, falou sobre o brasileiro. Em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o dirigente da equipe saudita afirmou que o jogador não tem mais condições de entregar o que o clube necessitava para a sequência da temporada.

Calzada lamentou a lesão de ligamento cruzado que o atacante teve assim que chegou ao Al-Hilal. Ele também destacou o número de inscrições do clube árabe para explicar a saída do atacante.

“Não estou dizendo que ele não pode mais jogar, mas a competição em nosso time é acirrada. Temos um número limitado de vagas para jogadores estrangeiros e eles estão fazendo um excelente trabalho. Neymar não está no nível atual que lhe permite atuar no nível que precisamos para atingir nossos objetivos de vencer a liga, vencer a Liga dos Campeões da AFC e atingir o nível máximo possível no Mundial de Clubes”, salientou.

Mundial de Clubes no horizonte

O dirigente também falou sobre o Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho. O Al-Hilal está no Grupo H do Mundial de Clubes ao lado de Real Madrid, Pachuca e RB Salzburg.