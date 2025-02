Caixinha mira título do Paulistão com o Santos: ‘Temos quatro finais’

Treinador exaltou cultura de vitórias no Peixe e afirma que o grande objetivo do Peixe neste momento é a taça do Estadual / Crédito: Jogada 10

O Santos chegou ao seu segundo empate seguido no Campeonato Paulista, ao não conseguir sair do zero com o Novorizontino, neste domingo (9/02). As equipes se enfrentaram no estádio José Ismail, pela oitava rodada do Estadual. Com o resultado, o Peixe está fora da zona de classificação para o mata-mata. Contudo, para Pedro Caixinha, a equipe ainda tem potencial para melhorar e mirou o título da competição.

Em coletiva após a partida em Novo Horizonte, o treinador disse que o maior objetivo do grupo neste momento ainda é a conquista do estadual.