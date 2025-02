Brest x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Os playoffs da Champions 2024/25 começam nesta terça-feira (11). Brest e PSG abrem a etapa de mata-mata que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes do planeta, às 14h45 (de Brasília), no primeiro duelo entre as equipes francesas. A bola rola no Stade de Roudourou, em Guingamp, pelo jogo de ida dos playoffs.

Como chega o Brest

O Brest quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender o PSG e levar um bom resultado para o jogo da volta. Assim, o time quer aproveitar o bom momento que vive no Campeonato Francês, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, para conquistar a vantagem do empate no duelo em Paris. Na Ligue 1, o Brest está na 8ª posição, com 31 pontos, com chances de garantir uma vaga nas próximas competições europeias.

Contudo, para o duelo em casa, o Brest tem dois desfalques confirmados. Trata-se do lateral-esquerdo Bradley Locko e do volante Jonas Martin, ambos lesionados. Mas, a boa notícia fica por conta da presença do atacante Ajorque, artilheiro do time na temporada, com 10 gols.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG chega embalado para o jogo após golear o Monaco pelo Campeonato Francês e disparar na liderança da competição. Além disso, o time está invicto há 16 partidas, somando todas as competições.