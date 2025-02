Boto elogia Filipe Luís: ‘Vai mudar a imagem do técnico brasileiro na Europa’

Diretor do Flamengo fez diversos elogios ao ex-lateral, a quem já considera um treinador de alto nível apesar do pouco tempo de carreira

Diretor do Flamengo, José Boto está há dois meses no clube, mas tem olhar diferente sobre o técnico Filipe Luís. Além da confiança, o português acredita que o trabalho do comandante do Rubro-Negro vai mudar a imagem dos brasileiros e pode reabrir o mercado europeu para os treinadores.

“Eu normalmente não me engano com treinadores. Ele vai ser um técnico top mundial, talvez o treinador que vai mudar a imagem do técnico brasileiro. Acredito que vai ser ele”, disse à CNN.