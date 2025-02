Botafogo trabalha para o retorno do volante Allan, após problemas físicos

Atleta, que teve um desgaste físico e atuou por apenas três minutos na temporada até aqui, pode reaparecer no clássicos segundo Carlos Leiria / Crédito: Jogada 10

Reforço do Botafogo para a temporada de 2024, Allan ainda não conseguiu se firmar entre os titulares, visto que Gregore e Marlon Freitas tiveram grandes fases na ocasião. Agora, em 2025, o volante tem tido problemas físicos e está afastado por um tempo dos gramados. No entanto, o técnico interino Carlos Leiria informou que a recuperação está em fase final e que ele pode aparecer entre os relacionados para o clássico com o Flamengo. “O Allan vem treinando muito bem. Até poderia ter sido relacionado para o jogo com o Madureira, porque vem de uma evolução muito boa. Nos treinamentos teve um desgaste físico um pouco mais acentuado e, por algumas questões de protocolos nossas, optamos por deixá-lo fora nestes dois jogos. Mas neste domingo um dos jogadores que treinou foi o Allan. Ele está apto a ser relacionado para o clássico”, explicou.

Dessa forma, na atual temporada, o jogador só esteve em campo por três minutos, no triunfo Alvinegro por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Nilton Santos. Ele tem contrato até dezembro de 2026 e buscará ao longo do ano seu espaço na equipe carioca, que ainda está sem treinador oficial.