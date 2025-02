Bolasie provoca atleticanos nas redes sociais após derrota do Cruzeiro em clássico

Atacante ironizou o 'barulho' dos torcedores do Atlético-MG depois do revés cruzeirense, por 2 a 0, no duelo do último domingo, 9

A derrota do Cruzeiro no primeiro clássico contra o Atlético-MG pelo Estadual, em pleno Mineirão, não mexeu com o estado de espírito de Yannick Bolasie. Aliás, muito pelo contrário, o atacante celeste inclusive cutucou o arquirrival nas redes sociais, após o revés por 2 a 0, no último domingo, 9.

Bolasie apareceu no ‘X’ por volta das 10h25 com uma provocação aos atleticanos mais eufóricos com a vitória no clássico do último domingo, 9. Do jeito descontraído de sempre, o atacante usou do bom humor para cutucar o lado de lá.