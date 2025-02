Ayrton Lucas terá chance de buscar vaga de titular no Flamengo em clássicos

Sem Alex Sandro por duas ou três semanas, o técnico Filipe Luís terá que acionar Ayrton Lucas para os clássicos do Flamengo nas rodadas finais do Campeonato Carioca. O jogador é a opção imediata com a lesão do titular e pode mostrar que pode lutar por sua titularidade. O primeiro desafio será, nesta quarta-feira (12), às 21h30, contra o Botafogo, no Maracanã, em jogo atrasado do Estadual.

Em baixa no ano passado, Ayrton Lucas perdeu a vaga logo após a chegada de Alex Sandro ao Flamengo. Aliás, com Filipe Luís não houve disputa e o mais jovem só ganhou chances quando o experiente não estava à disposição. Em 2025, ele entrou em campo quatro vezes, sendo titular em duas e saindo do banco outras duas.