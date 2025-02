Auxiliar do Corinthians e Memphis projetam duelo contra Neymar

Timão terá clássico contra o Santos como último teste antes de estrear na Libertadores, mas holofotes estão no duelo contra o craque do Peixe

O Corinthians já está classificado para o mata-mata do Paulistão de forma antecipada. A vaga veio após bater o São Bernardo por 2 a 0 neste domingo (09/02), na Neo Química Arena pela oitava rodada do Estadual. Contudo, mesmo um pouco mais aliviado na competição, o Timão ainda tem um grande compromisso na primeira fase do torneio: o clássico contra o Santos e o embate contra Neymar.