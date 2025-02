Atlético negocia com ‘zagueiro de Copa do Mundo’ para reforçar o elenco

O nome em questão é Yerry Mina, ex-jogador do Palmeiras e atualmente no Cagliari, da Itália. Vale destacar que os dois trabalharam juntos no Verdão.

O técnico do Atlético, Cuca, fez algumas solicitações à diretoria do clube ao ser anunciado. Entre os pedidos está a contratação de um zagueiro de alto nível, com a intenção de chegar e conquistar a vaga de titular. O objetivo é criar uma competição saudável entre os atuais defensores. E o clube já está em negociações.

As conversas entre Mina e o Atlético acontecem há alguns dias. No entanto, caso as negociações avancem, o clube só poderá contar com o zagueiro a partir do meio do ano, quando seu contrato com o Cagliari chega ao fim. A diretoria do Galo prefere não investir em um jogador que já está na reta final do vínculo.

Atualmente, o Atlético conta com Júnior Alonso e Lyanco como titulares, além de ter Igor Rabello, Rômulo e Bruno Fuchs no elenco. A ideia é elevar o nível da zaga, e, com sua experiência na Copa do Mundo de 2018, Mina seria uma opção interessante para Cuca.