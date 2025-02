Após recusas, Band tenta contratar comentarista do SBT para o ‘Jogo Aberto’

A Band segue sua incessante busca por um substituto para Denílson e evita se tornar candidata à música no Fantástico pelo número de negativas, apesar de ser um programa da Globo. As recusas, contudo, não desanimaram o planejamento, e a emissora segue trabalhando com cautela em pelo nome ideal para formar dupla com Renata Fan no ‘Jogo Aberto’. E a bola da vez é: Cicinho, do SBT.

Representantes da emissora têm trabalhado com o objetivo de contratar um nome de relevância no cenário esportivo, que cause impacto. Nesse sentido, segundo informações de ‘Flávio Ricco’, Cicinho passou a se sobressair como novo favorito à vaga. O ex-lateral tem contrato em vigência no momento e faz parte da equipe do ‘Arena SBT’ desde 2020.