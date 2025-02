Técnico do Botafogo explica planejamento e analisa derrota para o Madureira

O Botafogo foi derrotado pelo Madureira, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Com isso, o time alvinegro ocupa o quarto lugar e está ameaçado de não se classificar para as semifinais do estadual.

Aliás, na entrevista coletiva após a partida, o técnico Carlos Leiria explicou o planejamento do Botafogo para a atual temporada. Ele segue no comando da equipe, enquanto a diretoria busca um substituto para Artur Jorge, que confirmou sua saída no início deste ano.