São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir, escalações e arbitragem

Enquanto isso, a Inter de Limeira, com apenas cinco pontos, precisa da vitória para seguir viva na luta contra o rebaixamento. Além disso, as escolhas do treinador podem fazer a diferença no desempenho do clube durante essa maratona de partidas. Afinal, com as estreias recentes de Wendell e Cédric, o Tricolor passa a ter mais opções para variar suas estratégias em campo.

Como chega a Inter de Limeira

Após a derrota por 2 a 0 para a Portuguesa, o time e, em especial, o técnico Felipe Conceição entram em campo inegavelmente pressionados. Isso porque, pela primeira vez na temporada, o presidente do clube, Danilo Maluf, admitiu que o treinador pode perder o cargo caso a sequência de maus resultados continue.

SÃO PAULO X INTER DE LIMEIRA