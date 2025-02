Santos atropela Botafogo e fecha com jogador argentino

Benjamín Rollheiser está quase no Glorioso, mas telefonema do técnico Pedro Caixinha o convenceu a trocar pelo Santos de Neymar

O argentino Benjamín Rollheiser, que estava prestes a ingressar no Botafogo, resolveu fechar contrato com o Santos. Um telefonema do treinador do Peixe, Pedro Caixinha, na noite de sábado, foi decisivo para que o meia- atacante do Benfica deixasse o Glorioso de lado e topasse entrar no time que hoje está com Neymar no elenco.

Assim, de acordo com o Diário do Peixe, o clube português já combinou o valor de 11 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos do atleta. E o Santos se ocupa das questões burocráticas para oficializar o negócio.