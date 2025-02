Sampaio Corrêa x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), em Saquarema (RJ), às 20h, pela nona rodada do Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Sampaio Corrêa-RJ e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (10) em um duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A partida ocorrerá no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, às 20h (horário de Brasília). O Sampaio, que subiu da segunda divisão do Carioca no ano passado, tem demonstrado um desempenho excelente neste estadual de 2025. Assim, ambos os clubes estão muito próximos na tabela, o que torna a vitória crucial para a briga pela classificação às semifinais da competição. Onde Assistir Sportv e Premiere transmitem ao vivo.

Inegavelmente em ótima fase, o Sampaio Corrêa recebe o Vasco após conquistar duas vitórias seguidas contra Bangu e Madureira. Nos últimos seis jogos, a equipe sofreu apenas uma derrota, por 2 a 0, contra o Flamengo no Maracanã. Além dessas vitórias, o time de Saquarema superou o Botafogo e empatou com Boavista e Maricá. Atualmente, na Taça Guanabara, ocupa a quinta colocação com 12 pontos e, assim, pode ultrapassar o Vasco em caso de vitória.

Como chega o Vasco Por outro lado, o Vasco vive uma queda de desempenho, vindo de dois jogos sem vitória, com uma derrota para o Fluminense e um empate contra o Volta Redonda. Sua invencibilidade, afinal, foi quebrada no clássico. Antes disso, o time vinha de três vitórias e três empates nas rodadas iniciais. Na tabela da Taça Guanabara, a equipe de Fábio Carille ocupa a terceira posição, com 13 pontos, e, portanto, pode igualar a pontuação do líder Volta Redonda caso vença o Sampaio Corrêa. SAMPAIO CORRÊA X VASCO