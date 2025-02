Romero: ‘Vitória à la Corinthians’

Autor de um gol e de uma assistência para Depay na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o São Bernardo, o atacante Romero afirmou que este foi mais um triunfo com a cara do Timão. Afinal, os dois tentos foram marcados após os 45 do segundo tempo.

“Sim, foi uma vitória à la Corinthians. O (primeiro gol) demorou a sair, mas graças a Deus, consegui fazer o gol. Ele foi muito importante e deu a classificação ao nosso time no Paulistão. Fico feliz pela atuação do nosso grupo. Acho que a gente merecia abrir o placar já no primeiro tempo, mas a gente não conseguiu botar a bola no gol. Mas no segundo tempo, à la Corinthians, como você (repórter) falou, conseguimos”, afirmou Romero em entrevista à “TNT”.