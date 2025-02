Quinteros pede reforços no Grêmio após empate no Gre-Nal

“Ter opções é essencial. Melhoraremos com trabalho e reforços. Precisamos de jogadores experientes em uma posição que foi um grande problema para o Grêmio no ano passado, a defesa. A expectativa é melhorar significativamente em relação ao ano anterior e alcançar os objetivos que estabelecemos. No entanto, isso exige tempo e paciência”, afirmou.

Após o empate por 1 a 1 no Gre-Nal 444, realizado neste sábado (8) , o técnico Gustavo Quinteros voltou a bater na tecla da necessidade de reforçar o elenco do clube. Novamente, o treinador reforçou a urgência na contratação de um zagueiro, destacando a importância de ter mais opções.

“Estamos trabalhando com urgência para contratar mais um zagueiro e espero que consigamos fechá-lo antes do término da janela de transferências. Seria fundamental contar com um time mais forte e mais variado para enfrentar jogos como o Gre-Nal. Claro, o time precisa jogar melhor, e isso só será possível com mais opções para competir. Espero, afinal, que o Grêmio se torne mais forte e mais sólido defensivamente”, completou.