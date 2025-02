Paraguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam na tarde desta segunda-feira (10), pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

A Seleção Brasileira segue em sua jornada no Sul-Americano Sub-20. Na tarde desta segunda-feira (10), o Brasil entra em campo contra o Paraguai para um duelo decisivo pela 3ª rodada da fase final do torneio. O confronto, que acontece às 17h no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. O Brasil é vice-líder, com seis pontos em dois jogos. Já os paraguaios, com uma vitória e uma derrota, estão na quarta posição.

Onde Assistir

O Sportv transmite a partir das 17h (de Brasília).