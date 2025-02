Palmeiras tropeça no lanterna do Paulistão e se complica

Em Brasília, Verdão marca no primeiro ataque. Mas a fonte seca e, na etapa final, ainda cede o 1 a 1 e fecha a rodada fora do G2 do Grupo B / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras, atual tricampeão, se complicou no Paulistão. Afinal, neste domingo, 9/2, enfrentou o pior time da competição, o lanterna Água Santa, que vendeu seu mando de campo e levou o jogo para o Mané Garrincha, em Brasília. Parecia que iria vencer com facilidade, já que fez um gol logo aos dois minutos, com Flaco López. Mas o time ficou nisso, desperdiçando boas chances. E ainda levou um gol, de Willen, no início da etapa final. Os palmeirenses martelaram em busca da vitória, mas ficaram mesmo no 1 a 1. Este tropeço deixa o Palmeiras em terceiro lugar no Grupo B, com 13 pontos, atrás da Ponte Preta (15) e do líder São Bernardo. Já o Água Santa, mesmo com o pontinho relevante, segue em último lugar no Grupo C, com 5 pontos e ainda na zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Flaco López põe Palmeiras na frente O jogo mal começou e o Verdão já saiu na frente. Total mérito para Flaco López. Afinal, ele interceptou uma bola no meio de campo e aproveitou que a bola foi atrasada para Nivles, que falhou no domínio. Flaco ganhou a disputa e tocou na saída de Luan, que tentou fechar o espaço. Belo gol, o de número 33 do argentino com a camisa do Palmeiras (120 jogos).

O Palmeiras chegou bem pelos flancos com Alan e Mayke, além do apoio dos laterais, criando boas oportunidades. Na melhor delas, Flaco tentou pela direita, mas foi fominha, segurando a bola e chutando para boa defesa de Luan, quando tinha um companheiro mais bem colocado. O Água Santa teve duas chances, uma delas com boa defesa de Weverton. Mas a verdade é que o Verdão, muito superior, poderia ter conseguido um placar superior ao 1 a 0 com o qual o time seguiu para o intervalo. Água Santa surpreende O Água Santa surpreendeu aos dois minutos. Gabriel Silva recebeu na intermediária de ataque, deu um drible que desconcertou Aníbal Moreno e tocou para a infiltração de Willen, que estava livre. O atacante, já na área, fuzilou o gol de Weverton. 1 a 1. Isso fez o jogo ficar mais quente. Abel Ferreira tratou de colocar Richard Ríos e Estêvão para tentar furar o bloqueio rival. Pouco depois, entraram Raphael Veiga e Facundo Torres. Era ataque total em busca dos três pontos. Estêvão teve a sua chance, com um chute bem defendido por Luan. Facundo Torres cabeceou uma bola que tirou tinta da trave. Aos 43, Rony, que entrara dois minutos antes, quase fez o gol que seria o da vitória. Uma bomba de fora da área para grande defesa de Luan. Raphael Veiga também teve uma última chance. Mas nada de gol. Enfim uma alegria para o Água Santa. Na lanterna. Contudo, segurou um gigante.