Organizadas de Atlético e Cruzeiro brigam antes do clássico

Vídeos nas redes sociais mostram o confronto entre torcedores de organizadas de Cruzeiro e Atlético-MG na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O embate ocorreu na manhã deste domingo (9), poucas horas antes do clássico entre os dois times, marcado para as 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.