Napoli empata com Udinese e pode ver distância para a vice-líder Inter diminuir no Italiano

Time de Nápoles cede o 1 a 1 ainda no primeiro tempo e não consegue furar a boa retranca adversária na etapa final / Crédito: Jogada 10

O Napoli bem que tentou, mas dessa vez não conseguiu fazer o dever de casa. Neste domingo (9), o líder do Campeonato Italiano ficou no empate por 1 a 1 com a Udinese em Nápoles pela 24ª rodada. McTominay abriu o placar para os napolitanos, mas Ekkelenkamp, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual para os visitantes no Estádio Diego Armando Maradona. Este, aliás, foi o segundo empate consecutivo do time de Antonio Conte, que chega a 55 pontos e pode ver a vice-líder Inter de Milão, que tem 51 somados, diminuir a distância caso derrote a Fiorentina no San Siro. Já a Udinese segue em décimo, com 30 pontos.

Pela 25ª rodada, o Napoli visita a Lazio no sábado (15), às 14h, no Olímpico de Roma. No dia seguinte, às 11h (também de Brasília), a Udinese recebe o Empoli no Bluenergy Stadium.