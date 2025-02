Memphis Depay, do Corinthians, apresenta projeto musical em programa da Globo

Acostumado com estrelismo dentro de campo, Memphis Depay viveu uma noite de celebridade global no último sábado, 8. O atacante do Corinthians apresentou algumas de suas facetas no palco do ‘Altas Horas’, de Serginho Groisman, e convidou a galera a acompanhar seu mais novo projeto musical. Claro que também teve menção ao ‘bando de loucos’ durante sua participação no programa.

Memphis deixou o CT Joaquim Grava na última terça-feira, 4, no estilo Neymar: de helicóptero. O astro cruzou São Paulo para comparecer aos estúdios Globo e participar da gravação do ‘Altas Horas’ junto MC Hariel e outros convidados. Auxiliado por um tradutor simultâneo, o atacante fez um comunicado: