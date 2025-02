Hulk decide, e Atlético vence Cruzeiro em clássico que teve expulsão de Gabigol

Atacante balança as redes duas vezes e garante o 2 a 0 no Mineirão; Galo segue vivo no Estadual, enquanto Raposa continua líder de seu grupo

Em clássico tenso do começo ao fim – e com expulsão de Gabigol ainda no primeiro tempo -, o Atlético aproveitou a superioridade numérica e contou com os gols de Hulk para vencer por 2 a 0 o Cruzeiro neste domingo (9), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Fora do Mineirão, as organizadas dos clubes protagonizaram cenas de violência antes da partida.

Com o resultado, o Galo chega aos mesmos 13 pontos da Tombense no Grupo A e segue vivo no Estadual – havia o risco de eliminação precoce em caso de derrota no clássico. Já a Raposa, apesar do revés, segue líder do Grupo C com 11 somados.