Cuca, do Atlético, explica mudanças que fizeram equipe vencer o Cruzeiro

Galo aproveita expulsão de Gabigol, parte para cima dentro do Mineirão e conta com gols de Hulk para conquistar vitória no clássico / Crédito: Jogada 10

O Atlético fez um grande jogo neste domingo (09) e derrotou o Cruzeiro no estádio do Mineirão, mesmo com a torcida 100% Celeste. Destaque para Hulk, que, antes da partida, provocou ao afirmar que faria dois gols e cumpriu a promessa, marcando ambos na segunda etapa, sendo um deles com contribuição de Cássio. Desse modo, na entrevista coletiva, o técnico Cuca analisou o jogo e explicou o motivo de ter tirado um defensor e colocado um atacante. Pelo lado do Cruzeiro, Gabigol foi expulso aos 30 minutos após dar uma cotovelada em Lyanco.

“Primeiro de tudo, temos que comemorar internamente, sem estripulias, mas comemorar internamente, pois era um jogo decisivo. A derrota hoje, e até mesmo o empate, nos eliminaria praticamente do Campeonato Mineiro. E vocês sabem como é o clássico com mando de campo, 60 mil pessoas, time de mesma qualidade da sua, sendo o Cruzeiro. Então, ultrapassamos tudo isso, sobretudo porque nos preparamos muito bem para esse jogo. Durante toda a semana, treinamos bem. E hoje fizemos um grande jogo”, analisou Até a expulsão do Gabigol, acho que o jogo estava muito igual, com uma pequena vantagem para nós, um pouco mais de controle do jogo. Mas o Cruzeiro teve chance pela direita, que cruzou e o Gabigol bateu, mas o Everson pegou. Tivemos jogadas importantes no ataque, estava um jogo gostoso. Ocorreu a expulsão, e eu pensei em fazer a troca no momento, mas achei que o time não entenderia a mudança naquele momento”, disse o técnico do Galo. Cuca explica como funcionou o Atlético ao tirar um zagueiro Todavia, com a saída de Gabigol, o meia Matheus Pereira foi o jogador do Cruzeiro mais centralizado. Cuca, portanto, finalizou explicando como explorou o time adversário e o controle da partida após a superioridade numérica.