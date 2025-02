Cruzeiro x Atlético: Gabigol deixa cotovelo no rosto de Lyanco e é expulso no Mineirão

Centroavante celeste recebe cartão vermelho ainda na primeira etapa do clássico pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Gabigol foi expulso na primeira etapa do clássico entre Cruzeiro e Atlético, na tarde deste domingo (9), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O camisa 9 levou o cartão vermelho em decorrência de uma cotovelada no rosto do zagueiro Lyanco. no Mineirão.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima mostrou inicialmente o cartão amarelo para o centroavante da Raposa, contudo o VAR interveio. Assim, houve mudança na decisão e a apresentação do vermelho a Gabigol.