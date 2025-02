Cruzeiro x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Raposa, com a vaga às semifinais encaminhada, enfrenta o Galo, que está perigando em seu grupo no Mineiro

O Cruzeiro recebe o Atlético neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Mineiro. A Raposa é líder do Grupo C do Estadual, enquanto o Galo ocupa a terceira colocação do Grupo A, que tem Betim e Tombense na primeira e segunda posições, respectivamente. Confira as principais informações do duelo.

Como não poderia deixar de ocorrer, a Voz do Esporte fará a cobertura do superclássico mineiro. A transmissão começa às 16h30 e terá Diego Marcus no comando e na narração.