Corinthians x São Bernardo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

O Corinthians encara o São Bernardo neste domingo (09/02), às 20h30, de Brasília, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Timão entrou na rodada com a melhor campanha até aqui no Estadual e vem de um empate contra o rival Palmeiras em seu último compromisso. Já o Bernô tem o segundo melhor desempenho na competição até aqui e tenta surpreender em Itaquera para assumir a liderança geral do torneio.

O jogão em Itaquera conta com uma cobertura de primeira linha da Voz do Esporte. Christopher Henrique será o narrador desta transmissão, que tem início com o tradicional esquema a partir das 19h (de Brasília).