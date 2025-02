Com Neymar discreto e Brazão fechando o gol, Santos fica no empate

Com Neymar em campo como titular pela primeira vez desde a sua volta, o Santos visitou o Novorizontino, de Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Viu seu astro bem marcado e o goleiro Brazão fazer uma série de ótimas defesas neste duelo pela 8ª rodada do Paulistão. No fim, 0 a 0, com o Peixe no lucro, já que o time jogou mal, Neymar foi muito discreto, diferente da reestreia, e o Novorizontino dominou a maior parte do tempo. E o Peixe segue na freguesia. Em 11 jogos contra o rival, perdeu seis, empatou quatro e venceu apenas uma vez.

O empate foi bom para o time da casa. O Novorizontino tem 11 pontos no Grupo C, mantendo o segundo lugar e encaminhando bem a sua presença nas quartas de final do Paulistão. Contudo, o Santos acende o sinal amarelo. Com nove pontos, está em terceiro lugar no Grupo B, fora do G2. Afinal, está atrás da Lusa, que tem nove pontos (e mais gols marcados), e do Guarani, que tem dez. Na prõxima roada, o Santos enfrenta o Corinthians