Brazão enaltece ponto do Santos fora de casa

Santos fica no 0 a 0 com o Novorizontino em primeiro jogo de Neymar como titular no retorno ao Peixe. Goleiro é eleito melhor em campo

Eleito melhor em campo no empate do Santos em 0 a 0 com o Novorizontino , o goleiro Gabriel Brazão lamentou o resultado válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Entretanto, ele também valorizou o ponto conquistado fora de casa.

Com o resultado, o Santos está em terceiro lugar no Grupo B do Campeonato Paulista, com nove pontos. Os líderes, vale lembrar, são Guarani (10) e Portuguesa (9). O Red Bull Bragantino, por sua vez, encontra-se em quarto, com oito. Portanto, a briga pelas duas vagas nas quartas de final da competição está bem aberta. Já o Novorizontino é segundo do Grupo C, com 11 pontos.