Botafogo é surpreendido e perde do Madureira no Kleber Andrade

O Botafogo entrou em campo neste domingo (09) para enfrentar o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, o jogo ocorreu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. No entanto, utilizando jogadores reservas, o Alvinegro foi surpreendido e derrotado por 2 a 0. Os gols do time da zona norte carioca foram marcados por Wagninho, no primeiro tempo, e por Cauã Coutinho, que fez o segundo na etapa final.

Aliás, com o resultado, o Botafogo vai para o quarto lugar, portanto, com 12 pontos. Já o time do Madureira sobe para sexto e chega na mesma colocação da equipe alvinegra. O time da zona norte busca ao menos classificação para a Taça Rio. Que é entre o quinto e oitavo colocados do Cariocão.