Athletico vira sobre Maringá, pula para a liderança e vai às quartas de final do Paranaense

Furacão reage após estar perdendo por dois gols fora de casa, faz 3 a 2 e assume a ponta do Estadual

O Athletico está classificado por antecipação para as quartas de final do Campeonato Paranaense. Na noite deste domingo (9), o time rubro-negro derrotou por 3 a 2 o Maringá, de virada, no encerramento da nona rodada.

Com dois gols de Matheus Moraes, o Dogão abriu frente no Estádio Willie Davids. Contudo, os anfitriões tiveram o zagueiro Gustavo Vilar, expulso ainda na primeira etapa. Assim, Alan Kardec marcou duas vezes, e João Cruz definiu o vira-vira no placar.