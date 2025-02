Aston Villa vence o Tottenham e se classifica na Copa da Inglaterra

Sem maiores dificuldades, o Aston Villa despachou o Tottenham neste domingo (9), em partida válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A vitória por 2 a 1, gols de Ramsey e Rogers, aliás, poderia ser por uma diferença maior de gols caso os Villans não perdessem tantas oportunidades de gol. Tel marcou para o Tottenham, já nos acréscimos do segundo tempo. O resultado colocou os anfitriões nas oitavas de final da competição interclubes mais antiga do mundo.

Gol relâmpago

A partida começou praticamente com o Villa vencendo por 1 a 0. Logo no primeiro minuto de jogo, Ramsey abriu o placar. A partir daí, a primeira parte da partida se transformou quase em um ataque contra defesa por parte dos anfitriões, que empilharam chances e poderiam deixar o campo para o intervalo até com uma goleada. Desnorteado, o Tottenham ameaçou apenas uma vez, com o coreano Son.