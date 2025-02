Após derrota do Botafogo, Patrick de Paula já mira duelo com o Flamengo

O Botafogo foi derrotado neste domingo (09) pelo Madureira, por 2 a 0, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. Apesar de ter o mando de campo, a partida aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Ao final do jogo, o volante Patrick de Paula, artilheiro do Glorioso na temporada com três gols, falou com a imprensa, abordando principalmente a possibilidade de a equipe ficar fora das semifinais, algo que já ocorreu em 2023 e 2024.