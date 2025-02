Abel Ferreira mantém convicções após novo tropeço do Palmeiras no Paulistão: ‘Não menti para ninguém’

O Verdão deixou escapar dois pontos no empate com o Água Santa, no Mané Garrincha, e está fora da zona de classificação do Estadual

É melhor que o torcedor otimista por um replanejamento por parte do Palmeiras, após novo tropeço no Paulistão, tire o ‘porquinho’ da chuva. Isso porque o técnico Abel Ferreira garantiu que seguirá com o rodízio de jogadores neste início de temporada a fim de entender qual a melhor formação para o decorrer do ano, nas principais competições. O português não abrirá mão de seus conceitos mesmo com risco iminente de eliminação precoce na competição.

O técnico vê duas nuances no empate em 1 a 1 com o Água Santa no Mané Garrincha, em Brasília, nesta noite de domingo, 9. Para Abel, o time não jogou bem, mas deixou de ganhar novamente por erros individuais.