Vitória bate Porto com gol de ex-Flamengo e se aproxima da classificação no Baiano

Carlinhos deixa o dele em cabeceio aos 44 minutos do segundo tempo e define triunfo por 2 a 1 no Barradão

Um gol de Carlinhos, ex-Flamengo, aos 44 minutos do segundo tempo colocou o Vitória próximo da classificação antecipada no Campeonato Baiano. O triunfo por 2 a 1 sobre o Porto, na noite deste sábado (8), foi válido pela sétima rodada. Fabri abriu o placar para o Leão, e Adriano Napão igualou parcialmente para os visitantes, ainda no primeiro tempo do jogo no Barradão.

Em sua estreia, Carlinhos entrou no segundo tempo e assegurou os três pontos para o Rubr-negro baiano com um gol de cabeça, mostrando seu oportunismo de centroavante.